Pasqua italiana 2022, poco lusso e tanta passione!

Dopo 2 anni di pandemia e lockdown, gli italiani tornano a festeggiare la Pasqua, ma a regnare è il risparmio. Oltre ad un 30% complessivo in meno rispetto al 2019 sulla spesa per il pranzo, infatti, calano anche i consumi delle uova di cioccolato (dai 28 milioni dello scorso anno ai 25 milioni). Non mancano, fortunatamente, le note positive: grazie ai 4 italiani su 10 che sceglieranno ristoranti, hotel ed agriturismi, tornerà a rifiatare il settore che maggiormente ha accusato le restrizioni causate dal Covid.