Covid, al via in Usa il primo test diagnostico dal respiro

Arriva dagli Stati Uniti la notizia in tema Covid dell'approvazione da parte della Food and Drug Administration del primo test diagnostico dal respiro . In soli tre minuti si rivelano le sostanze associate al virus Sars-CoV2. La tecnica usata dagli americani è quella della gascromatografia-spettometria di massa, grazie alla quale i cinque composti organici volatili vengono separati ed analizzati.

Covid, tempi più rapidi per la diagnosi

La grande forza di questo nuovo test diagnostico è anche la rapidità con cui si potrà avere una risposta circa la presenza del Covid. Basteranno solo tre minuti per sapere se si è stati contagiati dal virus. Sono state condotte rivelazioni su 2400 persone, tra le quali erano presenti pure asintomatici. I risultati hanno registrato una sensibilità nella corretta individuazione dei positivi pari al 99.3%. Tali dati sono stati confermati in un periodo successivo, in presenza della variante Omicron.

Il commento di Shuren

In caso di positività è comunque prevista l'effettuazione di un tampone molecolare. Jeff Shuren, direttore del Center for Devices and Radiological Health della Fda ha dichiarato: "L'autorizzazione di oggi è un altro esempio della rapida innovazione nel campo dei test diagnostici per Covid-19".