Dall'inizio della guerra in Ucraina sono rimasti uccisi ben 200 bambini. 360 sono stati invece i feriti. Lo riferisce il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino Liudmyla Denisova su Facebook, citata da Ukrinform. "Alle 8.00 del 16 aprile 2022, secondo i dati del registro unificato delle indagini preliminari e altre fonti, che devono ancora essere confermate, dall'inizio dell'invasione russa sono morti in totale 200 bambini e 360 bambini sono stati feriti", ha scritto Denisova.