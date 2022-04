Covid in Italia, l'allarme dell'Iss: reinfezioni in aumento!

L' Istituto superiore di sanità ha reso noto che la scorsa settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid è stata pari al 4,4% , registrando quindi un incremento rispetto al dato precedente di 4,1%. L'analisi è partita il 6 dicembre, data di riferimento per l'inizio della variante Omicron. Anna Teresa Palamara , direttore Malattie infettive dell'Istuto superiore sanità, ha riferito che "è stato documentato un aumento nelle capacità di trasmissibilità o di dare malattia severa". Dal 24 agosto 2021 al 13 aprile 2022 i casi da reinfezione sono pari a 338.967 .

Reinfezione Covid: chi sono i soggetti più a rischio

Stando alle indicazioni riferite dall'Iss, le persone che maggiormente potrebbero incorrere in un nuovo contagio sono i soggetti con prima diagnosi di Covid avvenuta da più di 210 giorni. A questi si aggiungono i non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da più di 4 mesi. Anche nella popolazione femminile si registra un incremento del rischio da reinfezione, così come tra i più giovani (dai 12 ai 49 anni).