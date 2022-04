Mosca vieta a Boris Johnson l'ingresso in Russia

Il Cremlino ha vietato l'ingresso di Boris Johnson in Russia: il provvedimento è stato reso noto dal ministero degli Esteri russo. La dura decisione, presa a causa dell'ostilità senza precedenti e dalle pesanti sanzioni inflitte agli alti funzionari russi da parte del governo britannico, non riguarderà soltanto il Primo ministro del Regno Unito. Anche al Segretario agli Esteri Liz Truss, quello della Difesa Ben Wallace e ad altri dieci membri del governo britannico, infatti, non sarà permesso calpestare il suolo russo. Da Mosca fanno sapere, inoltre, che l'elenco presto sarà ampliato.