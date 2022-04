"A Bucha stimiamo che una persona su 5 di quelle che erano rimaste in città durante l'occupazione (russa ndr.) è stata uccisa". È quanto dichiarato dal sindaco di Bucha, Anatoliy Fedoruk, parlando alla tv ucraina, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Unian. "Personalmente io, come migliaia di miei concittadini, provo odio per chi ha torturato e ucciso i pacifici cittadini di Bucha", ha aggiunto.