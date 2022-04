"Mio figlio rapito": la denuncia del sindaco ucraino

Sarebbero migliaia i bimbi prelevati dall'esercito di Putin e trasportati in Russia. Tra i tanti ci sarebbe anche il figlio del sindaco di Zaporizhzhia. Intervistato dalla Cnn, il presidente Zelensky ha annunciato: "Diverse persone sono finite in Russia senza documenti e non sappiamo dove siano, tra loro diverse migliaia di bambini". Stando alle dichiarazioni di Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, molti dei piccoli prelevati non sono orfani, quindi sarebbero stati strappati alle loro famiglie. Accuse rigettate dalla controparte russa e bollate come bugie.