Banca Centrale Russa: "Le sanzioni sconvolgono la nostra economia"

Le parole della Nabiullina

Durante l'intervento alla Camera bassa del Parlamento russo, la governatrice ha aggiunto: "Hanno colpito in un primo momento il mercato finanziario anche se ora avranno un impatto più forte sull'economia". Ha inoltre sottolineato come la Banca Centrale ammorbiderà gradualmente il controllo dei capitali e semplificherà le regole sui cambi per gli esportatori. Un ruolo cruciale lo giocherà il rublo digitale, per le transazioni fra le banche cui già hanno aderito cinque istituti di credito.