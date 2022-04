Covid in Italia, l'appello Gimbe: "No a stop mascherine al chiuso"

Dal primo maggio l'obbligo di indossare mascherine al chiuso sarà abolito. Un provvedimento che non piace alla Fondazione Gimbe, che in una nota ha spiegato: "Abolire l'obbligo di mascherina nei locali al chiuso è una decisione molto avventata. Innanzitutto, nei locali affollati e/o scarsamente aerati la probabilità di contagio è molto elevata; in secondo luogo, la vaccinazione offre una protezione parziale dal contagio; infine, ci sono milioni di persone suscettibili, non vaccinate o senza booster". E poi ancora: "Utile ribadire che la protezione individuale è massimizzata con la mascherina ffp2 e non con quella chirurgica, poco efficace nei confronti di Omicron".