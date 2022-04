La minaccia Ue-Usa: "Se Cina sosterrà la Russia ci saranno conseguenze"

Unione Europea e Stati Uniti "continuano a richiamare la Cina sulla necessità di non aggirare e indebolire le sanzioni contro la Russia e di non fornire alcun supporto all'aggressione russa contro l'Ucraina. Ribadiscono che qualsiasi sostegno della Cina potrebbe avere conseguenze sulle relazioni rispettivamente con Ue e Usa". È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Ue e Usa dopo l'incontro tra il segretario generale del Servizio di Azione esterna europeo Stefano Sannino e la vicesegretario di Stato americana Wendy Sherman. "La partnership tra Ue e Usa ha una forza strategica unica", ha sottolineato in conferenza stampa Sannino.