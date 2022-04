Terremoto in Bosnia, scosse avvertite in molte regioni d'Italia

TORINO - Una scossa di terremoto di alcuni secondi è stata avvertita alle 23.07 in molte regioni italiane, tra cui Puglia, Marche, Abruzzo e Lazio: l'epicentro, secondo le informazioni diffuse dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in Bosnia, vicino alla città di Stulac, non lontano dalla costa adriatica, dove il sisma ha avuto una magnitudo 6.0 a 10 chilometri di profondità. Momenti di paura anche a Napoli, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione la scossa di terremoto. La popolazione di Pozzuoli e dei comuni vicini, soprattutto, ha preso d'assalto i siti web dell'Ingv e dell'Osservatorio vesuviano.