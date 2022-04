Kim Jong-un e quel gesto clamoroso per la Corea del Sud

Kim Jong-un e Moon Jae-in , rispettivamente leader della Corea del Nord e del Sud, si sono scambiati delle missive in cui manifestano l'intenzione di dialogare in occasione della conclusione del mandato del presidente sudcoreano, che finirà il suo incarico il 10 maggio prossimo. La notizia è stata rilanciata anche dai media locali, che parlano di una riapertura dei colloqui tra i due Stati, interrotti nel 2018.

Le parole di Kim Jong-un

"Sebbene ci sia ancora molto da desiderare, credo ancora che se il Sud e il Nord portano sincerità agli sforzi di base compiuti finora, le relazioni intercoreane possono avanzare quanto si vuole", ha replicato il leader nordcoreano. Parole che fanno ben sperare per nuovi dialoghi di pace. I due Paesi sono ancora tecnicamente in guerra. Dopo il cessate il fuoco del 1953, non è mai stato siglato un trattato di pace.