Perché Bill Gates e Elon Musk non sono amici

Bill Gates e Elon Musk, due degli uomini più ricchi del mondo, pare abbiano in comune solo la ricchezza, per il resto posizioni sempre più lontane e divergenti. Entrambi hanno concordato sul futuro delle auto elettriche, e sulla loro utilità, però quando il fondatore di Microsoft ne acquistò una non scelse quella del brand di Musk, preferendo una Porsche. Il gesto causò l'immediata reazione del fondatore di Tesla che si dichiarò "sconvolto". Anche in tema di Coronavirus, i due magnati hanno avuto approcci diversi. Da anni Gates aveva messo in guardia i leader politici e non solo circa il reale e concreto pericolo della propagazione a livello internazionale di un virus biologico.