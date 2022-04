Nizza, squilibrato accoltella due religiosi: "Voleva uccidere Macron"

Caos a Nizza. Un sacerdote e un fedele che si trovavano nella chiesa di Saint-Pierre-d'Arène sono stati accoltellati in modo non grave da uno squilibrato reduce da diversi ricoveri in ospedale psichiatrico. Stando a fonti della polizia, fra le altre dichiarazioni rese spontaneamente dopo il suo arresto avrebbe detto di essere "di religione ebraica" e che "in questa giornata elettorale voleva uccidere Macron" ma che poi si è "lanciato contro una chiesa". Le due vittime sono state trasportate in ospedale. In Francia si sta votando per scegliere il futuro capo dell'Eliseo.