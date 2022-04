"Sono avvocato di suo figlio, lo hanno arrestato": ma è una truffa!

Sventata truffa nel Napoletano. "Buonasera, sono l'avvocato di suo figlio. I carabinieri lo hanno arrestato e per uscire di carcere servono 14mila euro". Questa la telefonata ricevuta da un 57enne di Saviano, in provincia di Napoli. L'uomo, anche grazie alle campagne di sensibilizzazione promosse del comando provinciale Carabinieri di Napoli, non è caduto in trappola. Una volta riagganciato ha chiamato il 112 e raccontato tutto.