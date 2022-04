Giappone: è morta la donna più vecchia del mondo

Kane Tanaka , la donna più vecchia del mondo, è morta a 119 anni in Giappone . La triste notizia è stata data nelle scorse ore dalle autorità locali. La signora che deteneva l'ambito primato era nata il 2 gennaio 1903 nel dipartimento di Fukuoka. In quell'anno i fratelli Wright effettuarono il primo volo a motore e Marie Curie diventava la prima donna a vincere un premio Nobel. La 119enne godeva fino a qualche tempo fa di buona salute e viveva in una casa di cura, dove amava passare il suo tempo giocando con dei giochi da tavolo, ma anche a risolvere problemi di matematica.

Il segreto della longevità

Gli elisir di lunga vita della donna più anziana del mondo erano la soda e la cioccolata. Due piaceri a cui non rinunciava mai. In gioventù aveva avuto diverse attività, tra cui un negozio di noodle e uno di torte di riso. Si era sposata nel 1922, dando alla luce quattro figli e adottandone un quinto. Tra i suoi progetti pure quello di partecipare alla staffetta della torcia su sedia a rotelle per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021, ma aveva rinunciato a causa della pandemia. Nel 2019 in occasione del conferimento del titolo di persona vivente più anziana del pianeta da parte del Guinness dei Primati, Kane Tanaka rivelò che il momento di maggior felicità mai vissuto fosse proprio quello. In Giappone ci sono circa 86.500 dei suoi abitanti sono centenari.