Russia, Gazprom chiude gas a Polonia e Bulgaria

Stop alla fornitura di gas russo a Polonia e Bulgaria : l'annuncio è stato fatto dalla società Gazprom , precisando che saranno interrotte a partire dalle 8 del mattino di mercoledì 27 aprile. La decisione è stata presa in seguito al mancato pagamento secondo le nuove procedure ( conversione obbligatoria in rubli ) da parte della PGNIG polacca. Quest'ultima ha confermato di aver ricevuto un avviso dalla società russa in tal senso. La notizia è stata resa nota da Interfax. Le sospensioni di forniture di gas riguarderanno pure la Bulgaria.

Germania verso rinuncia al petrolio russo

Il ministro degli esteri tedesco Robert Habeck ha annunciato l'imminente emancipazione della Germania dall'approvvigionamento di greggio dalla Russia. "Un embargo oggi è diventato gestibile". Per Berlino quindi è stato possibile arrivare ad una riduzione della dipendenza da Mosca al 12% (prima dell'invasione dell'Ucraina si attestava al 35%). Sono stati individuati degli approvvigionamenti alternativi per la maxi raffineria di Leuna. Al momento ci si sta impegnango anche per trovare soluzioni per l'impianto di Schwedt, partecipato da Rosneft.