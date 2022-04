Studenti italiani pessimisti: a preoccuparli clima e lavoro

La gioventù italiana è sempre più pessimista: o almeno lo è il 40% di loro. A dirlo è la società di tecnologia no-profit Chegg.org, che ha pubblicato i risultati del Global Student Survey 2022. Il 48% dei ragazzi in Italia è fiducioso delle proprie finanze in futuro, mentre il 19% ha dichiarato che il proprio Paese non è un buon posto dove vivere. I risultati sono basati sui sondaggi condotti da Yonder su oltre 17mila studenti universitari tra i 18 e i 21 anni in 21 Paesi nel mondo. In Italia sono stati intervistati 720 studenti.