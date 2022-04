La Regina Elisabetta torna in pubblico e senza bastone!

La Regina Elisabetta, 96 anni, è ricomparsa nel castello di Windsor per un ricevimento istituzionale ospitato di persona: il primo da un paio di settimane. La sovrana - costretta dallo scorso autunno a prolungati periodi di riposo, compreso un contagio da Covid - ha accolto sorridente nella Oak Room del castello il presidente svizzero, Ignazio Cassis, e sua moglie Paola, in visita in mattinata a Londra per un vertice con il premier britannico Boris Johnson. Vestita in abito di seta primaverile blu e grigio, si è mostrata per la prima volta da diversi mesi senza il bastone da passeggio che ormai da tempo usa per sostenersi negli spostamenti.