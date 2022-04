Mascherina nei supermercati, Costa: "Dipenderà dai protocolli"

Addio alle mascherine al chiuso dall'1 maggio. "Nei supermercati? Dal punto di vista normativo non esiste più obbligo, ma ci può essere la sigla di una grande azienda che, attraverso un protocollo condiviso con associazioni datoriali e di categoria, continuerà a prevedere la mascherina. Ma questa è una scelta, non è dettata da un obbligo", ha spiegato su Rai Radio 1 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Alcuni protocolli già in essere, figli di uno scenario diverso, in molti casi saranno rivisti, altri mantenuti", ha aggiunto.