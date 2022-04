Meghan odia Londra, ma Harry vorrebbe tornare dopo la morte della Regina

LONDRA - "Inside the House of Windsor - The truth and the turmoil", questo il libro appena pubblicato in Usa e Regno Unito di Tina Brown che fa un ritratto della famiglia reale, degno di un reality show. Sono soprattutto Harry e Meghan a finire nel mirino della giornalista con i problemi che stanno attraversando i Sussex, soprattutto in vista del futuro. Il principe, dopo la morte della sovrana, vorrebbe tornare a casa, ma sua moglie non sopporterebbe Londra e vorrebbe resta negli Stati Uniti. I due dovranno trovare un compromesso anche perchè la Megxit è stata un disastro per tutti. La vita è dura senza l’appoggio del Palazzo per i due, gli inviti non fioccano più, non hanno più un brand da curare e creare contenuti per Netflix e Spotify si è rivelato complicato.