Arriva la Luna Nera che oscura il Sole: quando e dove vederla!

Sabato 30 aprile è una data importante per gli amanti dell'astronomia: nel tardo pomeriggio infatti ci sarà uno degli eventi più attesi dell'anno, ovvero l'eclissi solare parziale . Il fenomeno però non potrà essere visto in tutte le parti del mondo. Perù, Cile, Uruguay, Argentina ed altri territori dell'Antartide non potranno assistere all'evento. In Italia sarà possibile vedere l'eclissi a partire dalle 20:45. Nel 2022 sono previste 4 eclissi.

Cos'è la Luna Nera

In aggiunta, qualche ora più tardi, ci sarà un altro momento imperdibile: la Luna nera o oscura. Si tratta di una situazione molto rara. In realtà questo termine non è accettato dagli esperti del settore. La Luna attraversa quattro fasi: nuova, primo quarto, piena e ultimo quarto. Ci vogliono 29 giorni per completare il ciclo. Nel momento in cui la parte di Luna rivolta verso la Terra non è illuminata, allora si dice che si ha una Luna Nuova. Ogni 32 mesi si possono osservare eventi di tal genere. La Luna nera o scura perde invece completamente la sua illuminazione.