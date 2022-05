Covid in Cina: a Shangai anziano finisce all'obitorio ancora vivo!

Singolare vicenda in Cina. Un paziente di una casa di riposo a Shangai è stato dato per morto. All'obitorio, però, qualcuno si è accorto che l'anziano signore ancora respirava ed è stato subito portato in ospedale. L'episodio testimonia la gestione caotica della lotta al Covid-19 nella metropoli cinese. La città è di nuovo in lockdown da oltre un mese a causa dell'impennata dei contagi dovuti alla variante Omicron.