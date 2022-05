Concertone, Ambra risponde in diretta alle polemiche di Fedez

Il Concerto del Primo Maggio ha regalato grandi emozioni: dopo due anni di pandemia, finalmente c'è stata la possibilità di ritornare in piazza a far musica. Alle esibizioni si sono alternati anche altri momenti, come la commozione della conduttrice Ambra Angiolini, ma c'è stato spazio anche per replicare alle recenti polemiche fatte da Fedez per il mancato invito.