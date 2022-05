Bebe Vio orgogliosa sui social: "Il mio doppio cognome"

La popolare fiorettista paralimpica Bebe Vio ha sorpreso tutti rivelando che la sua famiglia ha già assunto il doppio cognome , anticipando quindi di un anno la recente decisione della Corte Costituzionale , che il 27 aprile scorso ha dichiarato illegittima la legge che attribuisce automaticamente alla prole il cognome paterno. Entrambi i genitori potranno quindi ora decidere insieme cosa fare in tal senso.

La rivelazione di Bebe Vio

La celebre sportiva ha nei giorni scorsi condiviso un post sul suo profilo Instagram dove si legge: "Noi il doppio cognome lo prendemmo già lo scorso anno e ne siamo molto fieri". Poi la stessa ha aggiunto di avere anche il multinome. Bebe Vio risulta all'anagrafe come Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis. Poi ironizzando la sportiva ha aggiunto: "Ora voglio vedervi a scriverlo sul codice fiscale". Parole a commento di uno scatto che la vede ritratta insieme alla sua famiglia, mentre regge orgogliosamente in mano uno zerbino con suscritto: "The Vio Grandis".