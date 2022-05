Tv russa: "Con il missile Poseidon il Regno Unito sparirebbe per sempre"

La guerra in Ucraina va avanti e dalla Russia arrivano nuove minacce all'Europa. Il conduttore russo Dmitry Kiselyov ha illustrato in diretta tv le potenzialità del missile sottomarino Poseidon in grado di "innescare uno tsunami radioattivo di 500 metri che potrebbe spazzare via il Regno Unito". Il presentatore ha aggiunto: "L'esplosione del siluro termonucleare vicino alla costa Gb causerà uno tsunami gigante, alto fino a 500 metri. Il missile viaggia a una profondità di 1 km e ad una velocità di 200 km all'ora. Non c'è modo di fermarlo".