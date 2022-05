Perché il 9 maggio è una data importante per la Russia

Il 9 maggio è una giornata speciale per la Russia: è la Giornata della Vittoria. In questa data si celebra il trionfo delle truppe russe sulla Germania nazista, avvenuto nel 1945. La resa tedesca ebbe luogo l'8 maggio alle 22:34 (ora dell'Europa centrale). Dalle parti di Mosca erano però le 00:43 del 9 maggio e per questo si è scelta tale data. Con questa ricorrenza si rende inoltre omaggio a tutti i soldati caduti in combattimento nella Seconda Guerra Mondiale. Pertanto ogni anno si tiene una parata nella Piazza Rossa.