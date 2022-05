Draghi al Parlamento Europeo: "Lavoriamo per la pace in Ucraina"

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto martedì 3 maggio all'adunanza plenatra del Parlamento Europeo dove ha sottolineato la necessità di una revisione dei Trattati e non solo: "Le istituzioni europee che i nostri predecessori hanno costruito negli scorsi decenni hanno servito bene i cittadini europei, ma sono inadeguate per la realtà che ci si manifesta oggi davanti". Il premier ha poi proseguito dicendo: "Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso: economia, energia, sicurezza".

Draghi su conflitto in Ucraina

"La guerra in Ucraina pone l'Unione Europea davanti a una delle più gravi crisi della sua storia. Una crisi che è insieme umanitaria, securitaria, energetica, economica" ha riferito il presidente, che ha poi aggiunto: "l'Italia, come Paese fondatore dell'Unione Europea, come Paese che crede profondamente nella pace, è pronta ad impegnarsi in prima linea per raggiungere una soluzione diplomatica". Mario Draghi ha riferito inoltre che "l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea".

Si prosegue con le sanzioni contro la Russia

La guerra in Ucraina ha evidenziato "la profonda vulnerabiltà di molti dei nostri Paesi nei confronti di Mosca. L'Italia è uno dei Stati membri più esposti", ha riferito il premier per poi aggiungere che "Abbiamo appoggiato le sanzioni che l'Ue ha deciso di imporre nei confronti della Russia, anche quelle nel settore energetico".