Dal Times: "La Russia ha deciso di invadere la Moldavia"

La convizione del governo di Kiev è quella che in breve tempo la Russia attaccherà anche la Moldova: questo è quanto riferisce il quotidiano The Times, per poi precisare che il presidente russo Putin starebbe valutando questa opzione per facilitare l'ingresso dei suoi soldati da Odessa. Una fonte militare ucraina avrebbe riferito: "Riteniamo che il Cremlino abbia già preso la decisione di attaccare la Moldova". Per il Paese si preannuncia un "destino cruciale". Da un punto di vista militare l'Ucraina diventerebbe così un "bersaglio più facile".