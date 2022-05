La Corea del Nord ha lanciato "un missile non identificato": è allarme!

La Corea del Nord ha lanciato "un proiettile non identificato" verso il mare del Giappone, in quella che è la quattordicesima dimostrazione di forza dall'inizio dell'anno. I dettagli dell'operazione, compresi tipologia di armi, traiettoria e altitudine di lancio, sono in fase di elaborazione, come ha riferito il Comando di Stato maggiore congiunto di Seul. La guardia costiera giapponese, invece, ha affermato che potrebbe trattarsi di un missile balistico mentre il premier giapponese Fumio Kishida ha dichiarato: "Una minaccia alla pace globale che non può essere accettato". Si fanno sempre più concreti i timori che il Nord possa continuare a effettuare provocazioni, come un altro missile balistico intercontinentale (Icbm) o un test nucleare.