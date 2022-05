Ucraina, Gabrielli: "Non possiamo escludere attacco cyber"

Franco Gabrielli, sottosegretario e Autorità delegata alla sicurezza, ha parlato nella giornata del 5 maggio al webinar organizzato dal Messaggero e dedicato ai 'Nuovi scenari economici globali, le sfide da superare per l'Italia', dicendo: "Non possiamo escludere che in prospettiva possano esserci attacchi cyber da parte della Russia ma ciò sarà condizionato da quel che avviene sul terreno". Si è quindi tornati a parlare della possibilità di azioni contro l'Italia per il sostegno dato all'Ucraina, il politico ha però sottolineato che "non bisogna entrare in un loop e fasciarsi la testa prima che si sia spaccata". Essendo l'Italia inserita nella lista dei Paesi ostili ed essendo la Russia da tempo "una acuta utilizzatrice dello strumento cyber a fini non propriamente positivi" ha riferito il sottosegretario, è evidente che non si può escludere un attacco alle nostre infrastrutture critiche.