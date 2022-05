Ritrovato il manoscritto di Nostradamus rubato 20 anni fa

Ritrovato dopo venti anni un prezioso manoscritto di Nostradamus. I carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno rimpatriato dalla Germania un antico testo dell'astrologo francese Michel de Nostredame, trafugato in epoca imprecisata dalla Biblioteca Generalizia del Centro Studio Storici Barnabiti di Roma. Si tratta dell'opera in latino dal titolo 'Profetie di Michele Nostradamo'. Il ritrovamento è avvenuto dopo le indagini, coordinate dalla Procura di Roma-pool Tutela Patrimonio Artistico, avviate dai militari della Sezione Antiquartiato quando il volume è risultato in vendita presso una casa d'aste tedesca.