Roma, primo caso di peste suina: i provvedimenti presi

I provvedimenti presi

Convocata per giovedì 5 maggio una riunione del gruppo di esperti di Psa, nonché attivato il monitoraggio sulla zona per delimitare i confini delle zone interessate. Per il presidente della Coldiretti: "Serve responsabilità delle Istituzioni per un intervento immediato al contenimento della popolazione dei cinghiali che hanno invaso campagne e città fino alla Capitale con danni economici per gli allevatori e rischi per la sicurezza dei cittadini". Nella provincia di Roma si calcola una presenza di circa 20mila cinghiali. Sempre la Coldiretti sottolinea che "la pesta suina non è trasmissibile agli esseri umani e nessun problema riguarda la carne. Al momento i casi segnalati riguardano cinghiali e non maiali in Italia".