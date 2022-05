Netflix, serie tv sul Gattopardo e una nuova creazione di Zerocalcare

La piattaforma on demand Netflix ha in serbo per i propri clienti tre progetti molto importanti: la trasposizione seriale de Il Gattopardo con la regia di Tom Shankland, il ritorno di Zerocalcare con una nuova serie e Inganno ed infine uno scomodo thriller sentimentale. L'annuncio è stato fatto in occasione dell'apertura della sede a Roma, situata in un elegante edificio situato in Via Boncompagni.