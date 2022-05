Ucraina, Zelensky apre alla pace: "Pronti ad un accordo"

Dopo l'annuncio di Mosca di una fase di stallo sul fronte negoziale, il presidente ucraino Volodomyr Zelensky apre al dialogo con la Russia, rinunciando alla Crimea, a condizione che i soldati russi si ritirino nelle posizioni pre-24 febbraio. "L'Ucraina non cederà nessun territorio", ha dichiarato il premier ucraino intervenuto in video a Chatam House, un think tank inglese. "Non sono stato eletto capo di una mini Ucraina" ha riferito il leader, che non ha fatto alcun riferimento a pretese su Donbass e Lugansk.