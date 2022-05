Massime misure antiterrorismo a Torino per l'Eurovision 2022

In occasione dell'Eurovision Song Contest è stato attuato a Torino un imponente dispositivo di sicurezza, coordinato dalla Questura di Torino con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia e attivo 24 ore su 24. Per ora non sussistono elementi di allarme, ma in considerazione del rilievo internazionale dell'evento, anche alla luce dell'attuale scenario politico correlato al conflitto bellico in atto, si stanno adottando "le massime misure antiterrorismo" e sono stati predisposti "specifici dispositivi atti a contenere eventuali azioni di contestazione e di disturbo sotto il profilo dell'ordine pubblico".