Incidente sull'A4 Milano-Torino: 4 morti e 2 feriti gravi

Quattro persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in seguito ad un grave incidente stradale sulla A4 Milano-Torino . Il sinistro sarebbe stato causato dal tamponamento di un furgone contro un'auto, avvenuto nella mattinata di mercoledì 11 maggio alle 9,45 circa all'altezza della località Marcallo con Casone (in provincia di Milano), poco prima dell'uscita di Arluno.

4 morti e due feriti

Le persone che hanno perso la vita sono di origini pakistane. Due di loro avevano 30 anni, uno 35 e un altro 44 anni. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Il ferito più grave è stato trasportato con urgenza in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso al traffico per consetire agli uomini della polizia stradale l'espletamento dei rilievi. A causa di ciò si sono formati chilometri di coda in direzione di Milano.