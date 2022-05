Usa, pilota ha un malore: passeggero fa atterrare l'aereo

Un passeggero senza alcuna esperienza di volo è riuscito a scongiurare una strage e far atterrare un aereplano dopo che il pilota ha accusato un malore in volo. I fatti si sono verificati in Usa, precisamente in Florida. La Cnn ha mandato in onda un frammento audio in cui si sente l'ospite di bordo chiamare la torre di controllo per inviare l'allarme. "C'è una situazione seria qui", ha detto l'uomo, per poi aggiungere: "il mio pilota non è in sé. Non ho idea di come pilotare l'aereo".