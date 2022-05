Ucraina, il dramma: 210mila bambini deportati dai russi

Civili intrappolati a Mariupol

Sono quasi 170mila i civili che sono rimasti a Mariupol e che stanno patendo la fame. In città, infatti, pare non esserci più cibo. Ad affermarlo è la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmila Denisova su Telegram. "Gli occupanti si vantano di aver distribuito e consegnato in un giorno 3.500 kit alimentari e fornito cibi caldi a 6mila persone. Questo è il 6,5% di tutti i residenti nella città", aggiunge, precisando che "durante questi due mesi i razzisti non hanno permesso ad alcun convoglio umanitario alimentare dall'Ucraina o da organizzazioni internazionali di entrare in città".