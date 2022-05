Eurovision, Cirio: “Il Piemonte si è aperto al mondo”

"C'era voglia di ripartire e sentirsi liberi e questa iniezione di fiducia è veramente importate. Il Piemonte si è riaperto al mondo e questo riempie i cuori ma anche l'economia. Ci siamo resi conto che qualcosa è cambiato, siamo passati dai maniscalchi ai Maneskin e ora dobbiamo lavorare per mantenere vive queste due vocazioni". A dirlo, alla conferenza stampa finale di Eurovision Song Contest, il presidente della Regione, Alberto Cirio. "Oggi - afferma - c'è una soddisfazione meritata. Era un sfida importante che è stata vinta. Abbiamo un patrimonio di visibilità e sensibilità internazionale e la grande responsabilità che abbiamo è continuare a investire per tenerlo alto, non permettere che si appanni. Abbiamo imparato, e dovremmo metterlo a frutto anche per le Atp, che questi eventi possano essere davvero un patrimonio collettivo spalmato sulla città e la regione".