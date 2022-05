Torino, in casa due zanne d'elefante da 120mila euro: denunciato

Due zanne d'elefante sono state trovate in un'abitazione a Torino. A sequestrare i due oggetti del valore di 120mila euro sono stati gli agenti della polizia del Commissariato Mirafiori, che hanno poi proceduto con una denuncia nei confronti del possessore per violazione dell'attuale normativa vigente in ordine al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche in via di estinzione.