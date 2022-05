Caldo record, anticipo d'estate: weekend come il 'rovente' 2003

Anticipo d'estate come quello di 19 anni fa

"Per il weekend, in particolare", ha aggiunto Tedici "sono previste condizioni di disagio elevate in Pianura Padana, soprattutto lungo il fiume Po. Ci saranno condizioni bio-meteorologiche non adatte per anziani e bambini piccoli nelle ore centrali della giornata, durante la notte per fortuna le temperature si manterranno invece ancora relativamente fresche". Ci saranno temporali in montagna nelle ore più calde, per il resto caldo come in estate e poca ventilazione, con un'unica eccezione per quanto riguarda il vento, che colpirà la Puglia per un paio di giorni ed il versante ionico.