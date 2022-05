Netflix licenzia il 2% del personale: il motivo della decisione

Netflix licenzia 150 persone

La società di servizi on demand ha licenziato 150 dipendenti, la maggior parte negli USA, così come tagliato la spesa per gli appaltatori. Tali decisioni arrivano dopo la perdita di abbonati, la prima volta in più di dieci anni. "Il nostro rallentamento della crescita dei ricavi significa che dobbiamo anche rallentare la nostra crescita dei costi come azienda", ha riferito il portavoce della società. Il primo trimestre di quest'anno è stato chiuso con 221,6 milioni di abbonati, un dato che evidenzia una leggera flessione rispetto al precedente trimestre. Tale riduzione è frutto della sospensione del suo servizio in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dei soldati russi.