Ucraina, Shevchenko e Zelensky: l'incontro su Instagram

L'ex campione Andriy Shevchenko ha pubblicato nelle scorse ore sui suoi social l'incontro con il presidente Zelensky a Kiev. incontrato per sostenere il popolo ucraino a tre mesi dall'invasione della Russia in Ucraina. Nominato primo ambasciatore della piattaforma di crowd funding UNITED 24, la star del Milan sta facendo il possibile per aiutare la causa ucraina nel miglior modo possibile. In tanti ricorderanno la sua partecipazione a Che Tempo che Fa dopo pochi giorni dall'inizio della guerra dove, con voce rotta e commossa, disse: "Non riesco a non piangere".