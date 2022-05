Asta record a Parigi per un disegno di Michelangelo: 23 milioni

Asta da record per un disegno di Michelangelo venduto nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio dalla casa d'aste Christie's di Parigi alla cifra di 23 milioni di euro. L'opera raffigura un uomo nudo in piedi, inquadrato da due personaggi che si trovano in secondo piano. Al momento si ignora l'identità dell'acquirente. Stando a quanto riferito dagli esperti d'arte, il disegno sarebbe stato realizzato in gioventù ed è il primo nudo attribuito al Buonarroti.