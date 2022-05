De Paul, tre donne e la China Suarez: tradimenti, scandali e avvocato

Rodrigo De Paul è stufo dei pettegolezzi sulla sua vita privata. Dopo l'addio alla moglie Camila Homs il calciatore ha iniziato a frequentare Tini Stoessel, attrice e cantante nota in Italia per la serie tv Disney Violetta. Secondo gli ultimi gossip, però, il calciatore avrebbe flirtato nell'ultimo periodo con China Suarez, colei che ha messo a repentaglio il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Non solo: si è parlato pure di una terza donna, una modella uruguayana di nome Candelaria Perrots, che sarebbe stata avvistata con lo sportivo in un bar di Madrid. Una situazione diventata davvero insostenibile tanto da spingere Rodrigo a intervenire: il suo avvocato, Mariana Gallego, ha telefonato in diretta a LAM, uno dei programmi di cronaca rosa più seguiti in Argentina.

Le parole dell'avvocato di De Paul "Quanto trapelato nell'ultimo periodo è tutto falso. Il mio assistito non si trovava in nessun bar con un'altra donna che neppure conosce. Era a casa ad occuparsi dei suoi figli che a causa della separazione non riesce a vedere tutti i giorni. Nell'ultimo periodo, pur rispettando i suoi impegni di lavoro, Rodrigo non si è mai staccato dai suoi bambini. Non era in nessun bar né tantomeno in una pista da bowling (dove sarebbe stato pizzicato con China, ndr). Tra l'altro non ci sono foto, non ci sono prove", ha affermato il legale, che ha così precisato che Rodrigo De Paul non ha mai avuto alcun contatto con Candelaira Perrots. Così come non ci sarebbe mai stato alcun flirt con China Suarez: "Non conosce l'attrice e ora è stanco di sopportare tutte queste falsità".