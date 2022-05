Covid in Italia: la curva dei ricoveri è in discesa

Frena la pandemia da Covid-19 in Italia. Secondo l'ultimo monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità nell'ultima settimana il tasso di occupazione in terapia intensiva è sceso al 3,1%, rispetto al il 3,4% della scorsa rilevazione. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è calato al 10,9%, rispetto al 12,6%. È diminuito inoltre l'indice di trasmissibilità: questa settimana è a 0,89 rispetto allo 0,96 di sette giorni fa.