Covid, Bill Gates: "Serve un team globale per combattere le pandemie"

In occasione del secondo Global Covid-19 Summit Bill Gates è tornato a parlare della pandemia ricordando a tutti che, anche se in forma meno grave, è ancora tra noi. Il fondatore di Microsoft, che anni fa aveva avvertito del possibile arrivo di un virus che avrebbe colpito l'intera popolazione mondiale, ha recentemente annunciato un nuovo investimento di 125 milioni di dollari per aiutare a combattere la pandemia. Gates ha espresso la necessità di creare un team globale di esperti con cui affrontare possibili future emergenze sanitarie: "Dobbiamo continuare a combattere altre malattie infettive endemiche, che si rivela essere un buon modo per combattere anche le malattie emergenti - aggiunge - accelerare la ricerca e lo sviluppo di vaccini, diagnosi e trattamenti, per renderli più accessibili".