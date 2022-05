Vaiolo scimmie, il consiglio delle autorità britanniche

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) ha fornito nuove indicazioni riguardanti il vaiolo delle scimmie. Le autorità sanitarie britanniche consigliano un periodo di isolamento di 21 giorni a chi abbia avuto contatti diretti o all'interno della propria famiglia con casi confermati del virus. Si raccomanda anche in via precauzionale di fornire i propri dettagli per il tracciamento e rinviare i viaggi, oltre a evitare contatti con soggetti a rischio come persone immunodepresse, donne in gravidanza e bambini di età inferiore ai 12 anni. Sino ad ora nel Regno Unito sono stati confermati 20 casi della malattia infettiva virale.