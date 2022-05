Russia reagirà a strutture Nato in Svezia e Finlandia

Il conflitto tra Russia e Ucraina non accenna a fermarsi. Nelle scorse ore il Segretario del Consiglio di sicurezza di Mosca Nikolaj Patrushev , citato dall'agenzia russa Interfax, ha affermato che la Russia vedrà l'espansione delle infrastrutture della Nato in Finlandia e Svezia come una minaccia diretta alla sua sicurezza e dovrà reagire.

Al vertice Nato anche Svezia e Finlandia

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez nel suo intervento al Forum economico mondiale di Davos ha riferito che Svezia e Finlandia parteciperanno al vertice Nato di Madrid a fine giugno: "Daremo il benvenuto ai nuovi Paesi" che intendono aderire al Patto nord atlantico.

Finlandia nella Nato e l'opposizione della Turchia

Il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, sulla domanda di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato e l'opposizione della Turchia ha chiarito: "La Nato saprà risolvere questo problema, nel giusto spirito". Fiducia quindi in ordine alle problematiche sollevate con il governo di Erdogan, con cui è in corso uno sforzo diplomatico sulle preoccupazioni per le organizzazioni terroristiche. Il politico ha poi aggiunto: "Abbiamo delle buone risposte da dare e siamo anche noi parte della risposta mondiale al terrorismo". La domanda di ingresso nella Nato, ha precisato il ministro, nasce dal contesto internazionale stravolto dall'aggressione della Russia all'Ucraina: "Siamo in una situazione completamente nuova e dobbiamo svegliarci di fronte a questa nuova realtà".